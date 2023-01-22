МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Экономическая ситуация в Литве сравнима с огромным костром инфляции, в который одновременно льют и воду, чтобы погасить, и керосин, чтобы поддерживать пламя, пишет Delfi. Помочь Прибалтике: Россия готова вернуть Европе дешевое электричество

Издание приводит мнение экономиста банка Luminor Жигимнатаса Маурицаса. По его словам, центробанки быстро повышают процентную ставку, и это вытягивает деньги из экономики.

"Если в 2020 году в экономику влили много денег <…>, в Литве стало расти число выдаваемых кредитов, то сейчас мы наблюдаем обратную тенденцию – денег становится меньше <…>, а это совпадает с ослаблением поставок, товаров становится больше.

Скачок цен на энергию сейчас не такой большой, какого опасались, цены на нефть вернулись на уровень прошлого, позапрошлого года, поэтому на самом деле у нас сложилась такая ситуация, когда у нас много товаров, не очень дорогая энергетика, но самый большой вызов – нехватка денег", – рассказал экономист.

По словам Маурицаса, нынешнюю ситуацию можно было бы охарактеризовать так: огромный костер инфляции – с одной стороны в него банки льют "воду", чтобы погасить, а правительства льют в костер керосин.

"Не удивляйтесь, если весной, летом или осенью во время планирования бюджета мы услышим о повышении налогов, введении новых налогов, замедлении роста расходов, чтобы сбалансировать бюджет", — предупредил эксперт.

Также он высказал прогноз, что со стороны бизнеса все чаще можно будет видеть акции, снижение цен, а высокой инфляции, видимо, в этом году не произойдет.

"Но, вероятно, что вырастет число банкротств, уровень безработицы", – сказал он и заметил, что ситуация может напоминать игру, во время которой кто-то лишается свободного стула, когда надо сесть после того как смолкает музыка.