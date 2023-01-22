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2023
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Американский политик резко высказалась о "голоде" на Украине
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Вместо того, чтобы уделять внимание "голоду" на Украине, нужно решить проблему нехватки еды для граждан США, заявила американский политик Лаверн Спайсер. "Спросите меня, плевать... ПРАЙМ, 22.01.2023
макроэкономика, сельское хозяйство, экономика, сша, продовольственный кризис
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Вместо того, чтобы уделять внимание "голоду" на Украине, нужно решить проблему нехватки еды для граждан США, заявила американский политик Лаверн Спайсер.
"Спросите меня, плевать ли мне на "голод" на Украине, когда у моего пункта раздачи еды в Майами собирается очередь из тысячи человек в день", — написала она в своем микроблоге в Twitter.
Блогер Shaneyyricch в комментарии отметил, что Киеву нужны "деньги, деньги и еще больше денег".
Спайсер согласилась с этим высказыванием. "Крупнейшая афера на моей памяти", — прокомментировала она.