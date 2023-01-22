МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Вместо того, чтобы уделять внимание "голоду" на Украине, нужно решить проблему нехватки еды для граждан США, заявила американский политик Лаверн Спайсер. В США назвали безумием идею помочь Украине захватить Крым

"Спросите меня, плевать ли мне на "голод" на Украине, когда у моего пункта раздачи еды в Майами собирается очередь из тысячи человек в день", — написала она в своем микроблоге в Twitter.

Блогер Shaneyyricch в комментарии отметил, что Киеву нужны "деньги, деньги и еще больше денег".

Спайсер согласилась с этим высказыванием. "Крупнейшая афера на моей памяти", — прокомментировала она.