ВАШИНГТОН, 22 янв — ПРАЙМ. Республиканцы в конгрессе США предлагают отказаться от привязки уровня государственного долга США к фиксированному значению в долларовом эквиваленте и перейти к процентному соотношению к ВВП, сообщил член палаты представителей американского конгресса республиканец Брайан Фитцпатрик. США вновь поднимут потолок госдолга, считают эксперты

"Закон… устанавливает потолок долга в виде числа в долларовом эквиваленте, который не имеет никакого смысла. Говоря практически, мы думаем, что это должно быть соотношение долга к ВВП", — заявил он в интервью Fox News.

По словам Фитцпатрика, который является сопредседателем межпартийной рабочей группы палаты представителей по решению проблемных ситуаций, в 2008 году госдолг США составлял около 40% от ВВП страны, в 2018 году — порядка 70%, а сейчас 125%, что не является "устойчивой" ситуацией.

"Когда вы видите ребенка, у которого проблема с тратами, вы оплачиваете его счета и убираете прочь кредитную карточку", — добавил он.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что готов к переговорам об "ответственном" повышении потолка государственного долга с президентом страны Джо Байденом, который ответил, что вопрос не подлежит обсуждению.

США в четверг исчерпали лимиты заимствований и приступили к "экстраординарным мерам" — приостановке взносов в социальные и пенсионные фонды — во избежание дефолта.

Министр финансов США Джанет Йеллен в этой связи сообщила, что невозможность правительства платить по своим обязательствам приведет к рецессии в американской экономике и может спровоцировать глобальный финансовый кризис.