ПАРИЖ, 22 янв — ПРАЙМ. Франция и ФРГ договорились об "амбициозном европейском ответе" на американский закон о снижении инфляции, заявил в воскресенье французский президент Эммануэль Макрон. Инфляция во Франции в декабре замедлилась до 5,9 процента

"Мы хотим продвинуться в нашем европейском ответе (на американский закон об инфляции — ред.), в котором будут задействованы простые, быстрые и видимые для нашей промышленности инструменты… У нас будет общая европейская стратегия, которая приведёт к амбициозному и быстрому ответу", — заявил Макрон на пресс-конференции в Париже по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Он подчеркнул, что этот ответ должен быть основан на системе помощи европейским предприятиям и предоставлении им инструментов как государственного, так и частного финансирования.

Ранее Макрон называл закон США "недружественным" и "агрессивным", заявляя, что Европе необходимо ускорить работу над ответными мерами по поддержке бизнеса, которые, по словам Макрона, в ЕС в 3-4 раза ниже, чем в США. Он отметил, что Франция рассчитывает к началу 2023 году найти европейский ответ на закон о снижении инфляции (IRA) США.

Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.

В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран.