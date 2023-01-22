МИНСК, 22 янв — ПРАЙМ. Белоруссия по итогам 2022 года добилась роста экспорта своих товаров в РФ почти в полтора раза, отметил заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик. Россия и Белоруссия планируют создать наднациональный налоговый комитет

"Экспорт в Российскую Федерацию вырос в 1,4 раза. Это очень хороший результат в целом для промышленности Республики Беларусь. Наверно, впервые в истории мы получили положительное сальдо (в торговле с Россией – ред.)", — отметил Пархомчик в интервью телеканалу ОНТ, показанному в воскресном эфире.

Вице-премьер обратил внимание, что при уходе с российского рынка зарубежных компаний открылись новые возможности для промышленных предприятий Белоруссии, которые сумели быстро переориентировать экспорт с рынков Западной Европы и Украины на рынок РФ.

"Российский рынок, в принципе, был готов потребить всё то, что мы произвели", — сказал замглавы белорусского правительства.