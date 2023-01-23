МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Россия в ходе деловой встречи в Гаване предложила Кубе создать расчетный центр на базе цифрового песо: с помощью такого механизма можно было бы обеспечить защиту финансовой системы Кубы от внешних санкций, сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена, председателя делового совета "Россия – Куба" Бориса Титова. Российский институт займется рыночной трансформацией экономики Кубы

"Россия предложила Кубе вывести экономику из тени с помощью единого расчетного центра на базе цифрового песо. Проект обсуждался в ходе встречи в Гаване уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей, председателя делового совета "Россия – Куба" Бориса Титова с главой Центрального Банка Республики Куба Мартой Гонсалес", — сказано в сообщении.

По словам Титова, российская сторона готова предложить Кубе собственный опыт создания цифровой среды для предпринимателей. Речь идет о создании на Кубе специального расчетного центра с банковской лицензией, через который проходили бы финансовые транзакции как внутри страны, так и по внешнеторговым сделкам.

"Экономика наших партнеров крайне нуждается в двух вещах: обелении денежных потоков с одновременным повышением удобства ведения бизнеса и защите финансовой системы от внешних санкций. Мы предложили комбинированный инструмент, который, на наш взгляд, способен решить обе задачи", — пояснил Титов.

Россия в настоящее время активно работает над внедрением цифрового рубля — уже завершено создание прототипа платформы цифрового рубля. Эмитент и оператор платформы — ЦБ, а клиенты открывают кошельки и проводят по ним операции через финансовые организации. Уникальность цифрового рубля состоит в том, что будет обеспечена возможность доступа к цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент.