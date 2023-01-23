NYT: Германия не передает Украине танки из-за нацисткой агрессии во время Второй мировой войны
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. То, что Германия сейчас воздерживается от поставок украинским вооруженным силам танков Leopard 2, объясняется историческими соображениями, пишет The New York Times.
"Нежелание немцев здесь можно описать одним словом — история", — подчеркнул президент Американского совета по Германии Стивен Сокол.
По его словам, немцы хотят, чтобы их считали партнером, а не агрессором, и они особенно чувствительны к поставкам оружия в регионы, где исторически немецкое оружие использовалось для убийства миллионов людей.
"Люди не хотят, чтобы немецкое оружие на передовой использовалось для убийства людей в этих регионах", — отметил он.
Опросы общественного мнения показывают, что половина немцев против отправки танков Украине, несмотря на то, что в происходящем конфликте большинство населения ФРГ — на стороне Киева, говорится в публикации.
Ранее новый министр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО на авиабазе Рамштайн пояснил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Украине, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем. Позже он не исключил, что Берлин в скором времени примет решение по поставкам танков Leopard на Украину.
https://1prime.ru/state_regulation/20230123/839546059.html