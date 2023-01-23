МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. То, что Германия сейчас воздерживается от поставок украинским вооруженным силам танков Leopard 2, объясняется историческими соображениями, пишет The New York Times. Арестович признал высокий риск поражения Украины

"Нежелание немцев здесь можно описать одним словом — история", — подчеркнул президент Американского совета по Германии Стивен Сокол.

По его словам, немцы хотят, чтобы их считали партнером, а не агрессором, и они особенно чувствительны к поставкам оружия в регионы, где исторически немецкое оружие использовалось для убийства миллионов людей.

"Люди не хотят, чтобы немецкое оружие на передовой использовалось для убийства людей в этих регионах", — отметил он.

Опросы общественного мнения показывают, что половина немцев против отправки танков Украине, несмотря на то, что в происходящем конфликте большинство населения ФРГ — на стороне Киева, говорится в публикации.

Ранее новый министр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО на авиабазе Рамштайн пояснил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Украине, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем. Позже он не исключил, что Берлин в скором времени примет решение по поставкам танков Leopard на Украину.