МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Российское подразделение шведской компании Tetra Pak принимает участие в выпуске упаковки, помогая перезапустить отечественное производство, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. Абрамченко заявила, что в России есть ресурсы для импортозамещения упаковки

Российские власти неоднократно говорили о проблемах с упаковкой производителей продуктов, в том числе в связи с ростом цен на нее. Проблема обострилась в связи с уходом или изменением формата присутствия на российском рынке крупнейших иностранных производителей упаковки — норвежской компании Elopak (бренд Pure-Pak), Tetra Pak, а также американской Ball Corporation. В частности, в марте молочные предприятия уведомили Минпромторг о возможных перебоях с поставками из-за нехватки упаковки, создаваемой из импортных материалов.

"Tetra Pak, его российское подразделение точнее, как раз принимает участие в этом эксперименте, они ведут себя очень комплементарно, помогают найти все необходимые решения. Еще в июне это действительно был эксперимент, сейчас же это уже промышленное использование картона в качестве основы для детского питания — упаковки 200 миллилитров для соков и молочных продуктов", — заявила Абрамченко в ответ на вопрос о том, на каком этапе сейчас первые эксперименты по производству отечественной упаковки.

По словам вице-премьера, работа налажена, но параллельно вскрылся ряд других вопросов. Так, например, у производителей чая и кофе есть потребности в фильтр-бумаге, ниточках для пакетиков с чаем, производителям консервов нужны кольца для жестяных банок и так далее.

"Важно собрать производителей пищевой продукции и производителей сопутствующих материалов и упаковки в единую цепочку…. Сейчас коллеги из профильных ведомств составляют дорожные карты по каждому направлению, чтобы проще было решать проблемы либо за счет параллельного импорта, либо за счет поставок из дружественных стран, либо за счет производства внутри страны – если будет рентабельно создавать новые производства за счет емкости внутреннего рынка", — заключила Абрамченко.

В июле головная компания Tetra Pak сообщила, что больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в России и передает свое российское подразделение местному руководству. Уточнялось, что наименование российского подразделения позже будет изменено и компания продолжит работу как самостоятельная организация, сосредоточив усилия на производстве упаковочного материала на своем предприятии в Московской области.

Полный текст интервью читайте на ria.ru в понедельник в 10.00 мск.