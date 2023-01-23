ТАШКЕНТ, 23 янв — ПРАЙМ. Внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам 2022 года вырос на 18,6% по сравнению с 2021 годом и составил 50,008 миллиарда долларов, сообщает в понедельник госкомитет по статистике страны. В Узбекистане ввели запрет на экспорт лука

"По итогам января-декабря 2022 года внешнеторговый оборот республики достиг 50 008,4 миллиона долларов, который по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, увеличился на 7 837,9 миллиона долларов (увеличение на 18,6%)", — говорится в материалах госкомитета.

По данным ведомства, объем экспорта из Узбекистана по итогам прошлого года увеличился на 15,9%, до 19,309 миллиарда долларов, импорта — до 30,699 миллиарда долларов (+20,4%). Соответственно, отрицательное сальдо внешней торговли составило 11,39 миллиарда долларов — против отрицательного показателя в размере 8,845 миллиарда долларов годом ранее.

Основными внешнеторговыми партнерами республики являются Россия (18,6% в общем товарообороте), Китай (17,8%), Казахстан (9,2%), Турция (6,4%) и Южная Корея (4,7%).

Главными экспортным статьями Узбекистана за прошлый год являлись промышленные товары (23% от общего объема экспорта), золото (21,3%), услуги (20,5%), продовольственные товары (9,1%).

Главными импортными статьями Узбекистана в 2022 году оставались машины и оборудование (31,4%), промтовары (18,8%), химическая продукция (13,8%), продтовары (12,9%), услуги (8,2%).

Внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам 2021 года увеличился на 16% по сравнению с 2020 годом и составил 42,1 миллиарда долларов. В том числе, объем экспорта увеличился на 10%, до 16,611 миллиарда долларов, импорта — до 25,461 миллиарда долларов (+20,4%).

ТОВАРООБОРОТ С РОССИЕЙ

Торговый оборот Узбекистана с Россией по итогам 2022 года вырос на 23% по сравнению с 2021 годом — до 9,28 миллиарда долларов, РФ вернулась на первое место среди стран во внешнеторговом обороте республике, следует из данных узбекистанского госкомитета по статистике, обнародованных в понедельник.

По данным госкомстата, внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам 2022 года вырос на 18,6% по сравнению с 2021 годом и составил 50,008 миллиарда долларов. В частности, объем экспорта увеличился на 15,9%, до 19,309 миллиарда долларов, импорта — до 30,699 миллиарда долларов (+ 20,4%).

В материалах ведомства указывается, что торговый оборот Узбекистана с РФ по итогам прошлого года увеличился на 23%, до 9,279 миллиарда долларов. Россия с долей в общем объеме внешнеторгового оборота в 18,6% вернула себе первое место в списке основных внешнеторговых партнеров. Китай с долей 17,8% опустился на второе место, Казахстан (9,2%) замкнул тройку.

По данным статистического ведомства, объем узбекистанских поставок продукции и услуг в РФ в прошлом году вырос в 1,47 раза — до 3,067 миллиарда долларов (15,9 % в общем объеме экспорта). Российский рынок продолжает лидировать в поставках текстильной и плодоовощной продукции из Узбекистана: 1,265 миллиарда долларов (+1,39 раза, доля — 39,8% в общих поставках узбекского текстиля) и 486,7 миллиона долларов (+18,5%, 42,5% от общего экспорта агропродукции из Узбекистана) соответственно.

Объем импорта Узбекистана из РФ вырос до 6,213 миллиарда долларов (+13,7%, 20,2% — в общем объеме импорта). Поставки из РФ в республику уступают только китайскому импорту (20,9 %). В структуре российского импорта преобладают промышленная продукция (42,3% общих поставок промтоваров в Узбекистан), машины и транспортное оборудование (6,5%), продовольственные товары, отмечает госкомстат.