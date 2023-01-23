ТАШКЕНТ, 23 янв — ПРАЙМ. Торговый оборот Узбекистана с Россией по итогам 2022 года вырос на 23% по сравнению с 2021 годом — до 9,28 миллиарда долларов, РФ вернулась на первое место среди стран во внешнеторговом обороте республике, следует из данных узбекистанского госкомитета по статистике, обнародованных в понедельник. Внешнеторговый оборот Узбекистана превысил 50 миллиардов долларов

По данным госкомстата, внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам 2022 года вырос на 18,6% по сравнению с 2021 годом и составил 50,008 миллиарда долларов. В частности, объем экспорта увеличился на 15,9%, до 19,309 миллиарда долларов, импорта — до 30,699 миллиарда долларов (+ 20,4%).

В материалах ведомства указывается, что торговый оборот Узбекистана с РФ по итогам прошлого года увеличился на 23%, до 9,279 миллиарда долларов. Россия с долей в общем объеме внешнеторгового оборота в 18,6% вернула себе первое место в списке основных внешнеторговых партнеров. Китай с долей 17,8% опустился на второе место, Казахстан (9,2%) замкнул тройку.

По данным статистического ведомства, объем узбекистанских поставок продукции и услуг в РФ в прошлом году вырос в 1,47 раза — до 3,067 миллиарда долларов (15,9 % в общем объеме экспорта). Российский рынок продолжает лидировать в поставках текстильной и плодоовощной продукции из Узбекистана: 1,265 миллиарда долларов (+1,39 раза, доля — 39,8% в общих поставках узбекского текстиля) и 486,7 миллиона долларов (+18,5%, 42,5% от общего экспорта агропродукции из Узбекистана) соответственно.

Объем импорта Узбекистана из РФ вырос до 6,213 миллиарда долларов (+13,7%, 20,2% — в общем объеме импорта). Поставки из РФ в республику уступают только китайскому импорту (20,9 %). В структуре российского импорта преобладают промышленная продукция (42,3% общих поставок промтоваров в Узбекистан), машины и транспортное оборудование (6,5%), продовольственные товары, отмечает госкомстат.