ТБИЛИСИ, 23 янв — ПРАЙМ. Грузия не поставляет в Россию товары в обход западных санкций, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, опубликовав подтверждающие статистические данные об экспорте за 2022 год. Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с Россией

Так он отреагировал на вопрос журналиста CNN, заданный главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, о том, планируется ли вводить в отношении Грузии санкции на основании обвинений в оказании помощи России в получении товаров в обход санкций.

"Если бы Грузия экспортировала подсанкционную продукцию в Россию, экспорт из Грузии в Россию в 2022 году должен был бы непропорционально увеличиться", — следует из его заявления.

Далее он приводит статистические данные, согласно которым в 2022 году общий рост экспорта по сравнению с 2021 годом составил 33%, а экспорт в Россию вырос на 7%.

"За тот же период экспорт из Грузии в Китай увеличился на 20%, в Азербайджан — на 27%, в Турцию — на 35%, в США — на 36%, в Болгарию — на 67%, в Армению — на 129% и в Казахстан — на 148%. Доля экспорта в Россию в общем объеме экспорта Грузии в 2022 году не увеличилась, а значительно снизилась. Тут же надо отметить, что товары, ввозимые из Грузии, составляют всего 0,3% от всего импорта России в 2022 году", — сообщил Кобахидзе.

Председатель правящей партии отметил, что в то время как Грузия подвергается критике за сохранение торговых отношений с Россией, страны ЕС платят РФ сотни миллионов евро ежедневно за импорт товаров. По его словам, с февраля по август 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в Германии импорт из России вырос на 33%, в Польше — на 24%, в Италии — на 100%, во Франции — на 84%, в Нидерландах — на 51%, в Бельгии — на 78%, в Венгрии — на 132%, в Греции — на 142%, в Испании — на 51%, в Австрии — на 139%, в Словакии — на 71%.