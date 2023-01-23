ТЕГЕРАН, 23 янв — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Ираном в 2022 году увеличился почти на 15% и составил 4,6 миллиарда долларов, в условиях санкционного давления важно наращивать экономический потенциал, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Иран и ЕАЭС подписали меморандум о свободной торговле

"В условиях санкционного давления на наши страны крайне важно наращивать экономический потенциал. В 2022 году товарооборот между странами увеличился почти на 15% и составил 4,6 млрд долларов", — сказал он в ходе третьего заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Собрания Исламского Совета Ирана.

По его словам, есть большой потенциал в осуществлении совместных инфраструктурных проектов, расширении взаимодействия Евразийского экономического Союза с Ираном.

"Речь идет о планируемом заключении платформенного соглашения о зоне свободной торговли, взамен временного соглашения. Это особенно актуально в контексте реализации нашими странами проекта по созданию международного транспортного коридора "Север-юг", — добавил он. Производство газа в Иране достигло максимальных показателей

Володин отметил, что повышение эффективности сотрудничества в финансово-банковской сфере должно стать одним из ключевых направлений развития отношений России и Ирана. Он уточнил, что применение национальных платежных систем "Мир" и "Шетаб" позволит минимизировать воздействие санкций.

"Важно активнее использовать расчеты в национальных валютах. Многое в этом плане уже сделано — сейчас доля рубля и реала во взаиморасчетах превышает 60%. Завершается работа по совместному применению национальных платежных систем "Мир" и "Шетаб". Это позволит минимизировать воздействие санкций, но и, конечно, решать вопросы, связанные взаимовыгодным сотрудничеством, увеличением товарооборота между нашими странами", — отметил он.