МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. США хотят сдержать технологическое развитие Китая путем релокации производств крупных мировых корпораций, поделился мнением с РИА Новости аналитик MForum Analytics Алексей Бойко. Россия в 2022 году поставила в Китай 6,6 тонны золота

В субботу газета "Коммерсант" писала, что мировые корпорации, в том числе Apple, Samsung, Microsoft, Google, Amazon, все чаще переносят производство из Китая во Вьетнам, Индию и на Тайвань.

"Это результат исполнения геополитической повестки, заданной США, по сдерживанию технологического развития Китая", — сказал Бойко, отметив, что речь идет о неспешной и организованной релокации.

Он пояснил, что американские компании не закрывают свои предприятия в Китае, а вот новое строительство ведут уже в самих США или же в других азиатских странах.

"Это касается не только американских компаний, но и ряда производителей из стран, следующих в фарватере политики США, как Япония, Тайвань и в заметной степени Южная Корея", — добавил Бойко.