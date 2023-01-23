МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Инфляция на Украине весной сохранится на уровне 30%, ожидает советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. Fitch сохранило рейтинг Украины на уровне "CC"

"Касаемо весны, мы ожидаем, что инфляция сохранится на достаточно высоком уровне — 30%. Это высокий уровень инфляции", — сказал Устенко в эфире всеукраинского телемарафона.

Также, по его словам, золотовалютные резервы Украины сохраняются приблизительно на том же уровне, что 11 месяцев назад — почти 29 миллиардов долларов.

"Резервы наполняются не так, как было (до 24 февраля прошлого года – ред.) — за счет экспортеров, инвестиций или кредитов. Сейчас резервы наполняются за счёт наших союзников… Если бы не финансирование наших союзников, наши резервы были бы на намного более низком уровне", — отметил Устенко.

Ранее в государственной службе статистики сообщали, что инфляция по итогам прошлого года на Украине составила 26,6%.