БУДАПЕШТ, 23 янв — ПРАЙМ. Очередной пакет антироссийских санкций стал бы "огромной ошибкой", так как эти меры ведут Европу в тупик, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Европа познала истинную цену отказа от российского газа

Ранее СМИ со ссылкой на польских и литовских дипломатов сообщали, что Евросоюз планирует согласовать новый пакет санкций против России к концу зимы. По словам председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, очередные меры должны будут закрыть существующие лазейки. Польша и Литва выступали за ввод ограничений на ядерный сектор, некоторые СМИ, отключений большего количества банков от SWIFT и прекращения торговли алмазами.

"Что касается санкций, то доказано, что они ведут Европу в тупик. С точки зрения экономики, политики и безопасности", — отметил венгерский министр.

По словам Сийярто, принятие нового санкционного пакета стало бы "огромной ошибкой".