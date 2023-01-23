МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Помощник президента России Максим Орешкин порекомендовал регионам Дальнего Востока развивать взаимодействие с азиатскими странами, повышать технологический и финансовый суверенитет, сообщили в аппарате вице-премьера — полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

Трутнев провел выездное совещание, посвященное подведению итогов работы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Арктической зоны РФ в 2022 году и приоритетным задачам на 2023 год. В мероприятии принял участие Орешкин.

В сообщении уточняется, что помощник президента выделил для глав регионов шесть основных направлений для развития. Среди них – развитие экономических связей с зарубежными странами.

"Дальний Восток находился в авангарде в последние годы. А сейчас безоговорочно вышел в лидерство. Вектор внешнеэкономических связей в 2022 году резко и окончательно поменялся с Запада на Восток. Развитие связей с Китаем, Монголией, в целом с Юго-Восточной Азией – одно из ключевых направлений, то, как будут работать здесь регионы Дальнего Востока, очень важно", – приводятся в сообщении слова Орешкина.

Вторым важным направлением он назвал обеспечение технологического суверенитета и опережающее развитие обрабатывающей промышленности, третьим – финансовый суверенитет. Кроме того, по мнению Орешкина, дальневосточным регионам необходимо вести опережающее развитие инфраструктуры, модернизации которой помогают инфраструктурные бюджетные кредиты, а также инфраструктурные облигации ДОМ.РФ.

"Пятая цель – увеличение реальных доходов населения. Шестое направление – сбережение народонаселения, повышение рождаемости, улучшение качества системы здравоохранения", — говорится в сообщении.