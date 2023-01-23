МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в понедельник, что сильный рынок труда и снижение инфляции в США — это "очень обнадеживающие сигналы". США вновь поднимут потолок госдолга, считают эксперты

Йеллен сказала журналистам, что за последние шесть месяцев поступали хорошие новости об инфляции в США, при этом цены на энергоносители, транспортные тарифы и цены на потребительские товары снижаются, а проблемы с цепями поставок в целом решаются. Аренда жилья, как ожидается, будет дешеветь в течение следующих шести месяцев, что также облегчит ситуацию.

"Мы по-прежнему наблюдаем большой дефицит на рынке труда. Мы видим признаки инфляции в сфере услуг, которые по-прежнему требуют внимания, но в целом я довольна, что инфляция снижается", — сказала Йеллен журналистам после посещения больницы в столице Замбии Лусаке.

"Я все-таки ожидаю, что в США по-прежнему мы будем наблюдать сильный рынок труда и улучшение ситуации с инфляцией, а это очень обнадеживающие признаки", — добавила она.