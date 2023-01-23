БЕЛГРАД, 23 янв — ПРАЙМ. Хорватские коммерческие структуры сильно "округлили" цены при переходе страны с нацвалюты на евро, что ведет к росту инфляции, заявил премьер-министр Андрей Пленкович. Хорватия завершила переход на евро

Еврокомиссия 16 января сообщила об успешном завершении перехода Хорватии на евро.

"В Хорватии часть хозяйствующих субъектов, подчеркиваю, часть, использовали переход на евро, чтобы излишне "округлить" цены. Тем самым они наносят прямой ущерб хорватским потребителям, хорватским гражданам", — сказал он в ходе пресс-конференции с вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом.

Председатель хорватского правительства добавил, что сообщил Еврокомиссии о принимаемых мерах, чтобы не нанести ущерб экономике и потребителям.

По данным Государственного управления статистики, инфляция в стране достигла 13,1 процента по итогам 2022 года.