МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск описал итоги международного экономического форума в Давосе с помощью одного эмодзи — спящего смайлика. Маск провел в Twitter опрос, должен ли форум в Давосе контролировать мир

В понедельник указал в принадлежащей ему соцсети Twitter, что кратко описать итоги данного мероприятия можно одним эмодзи, и поставил спящий смайлик. Так он отреагировал на твит одного из участников форума с перечислением всех, по его мнению, ключевых событий мероприятия.

Ранее Маск заявил об отказе участвовать в мероприятии из-за того, что он "чертовски скучный", но позднее стало известно, что он не был туда приглашен. Вместе с тем, согласно данным Forbes, бизнесмен занимает второе место в списке самых богатых людей планеты.

Всемирный экономический форум прошел в швейцарском Давосе с 16 по 20 января.