МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Иньяцио Виско, член Управляющего совета Европейского центрального банка, заявил в понедельник, что он не разделяет мнения о том, что для банка будет лучше слишком сильно, чем слишком слабо ужесточить денежно-кредитную политику. Евро достиг девятимесячного максимума из-за сигнала ЕЦБ о повышении ставок

Управляющий Банка Италии Виско, который в целом считается сторонником мягкой политики в совете ЕЦБ, сказал в своем выступлении в Риме, что слишком быстрое и слишком медленное повышение ставок, на его взгляд, связано с равными рисками.

"Я не убежден, что сегодня лучше рисковать слишком сильным ужесточением, чем слишком медленным", — сказал он.