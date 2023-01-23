БРЮССЕЛЬ, 23 янв — ПРАЙМ. Экономический рост в еврозоне в текущем году может оказаться чуть лучше прежних ожиданий, в частности, из-за более низких цен на энергию, говорится в исследовании Morgan Stanley. Чистая прибыль Morgan Stanley в 2022 году снизилась в 1,4 раза

"Мы пересматриваем наш прогноз роста на 2023 год до 0,5% с 0,2%", — говорится в нем. Это делается по двум причинам. Во-первых, данные за четвертый квартал оказались лучше, чем ожидалось. "Во-вторых, более низкие цены на энергоносители означают более низкую инфляцию… что снижает давление на реальные доходы и потребление домохозяйств", — отмечается в нем.

Эксперты Morgan Stanley пересмотрели прогноз по инфляции на 2023 год в сторону понижения с 6,4% до 5,4%. "Мы пересматриваем цифры, но не основной сюжет. Еврозона переживает значительный спад", — отмечается а тексте.

Европейский центробанк (ЕЦБ) в середине декабря снизил свою оценку роста ВВП еврозоны на 2023 год до 0,5% с сентябрьских 0,9%. Прогноз на 2024 год остался неизменным — 1,9%.

Morgan Stanley также слегка ухудшил ожидания по экономике региона на 2024 год. "В то время как 2023 год выглядит несколько лучше, мы полагаем, что некоторые из негативных факторов, влияющих на рост, могут быть лишь отсрочены, и мы снижаем наш прогноз роста на 2024 год с 1,2% до 1,1%. На этом горизонте значительные негативные факторы — высокие и волатильные цены на энергоносители, ограничительная денежно-кредитная политика, вероятно, будут удерживать рост ниже потенциала", — говорится в отчете.

ЕЦБ в прошлом году перешел к активному повышению своих ставок на фоне серьезно ускорившейся инфляции. Они были увеличены четыре раза: на июльском, сентябрьском, октябрьском и декабрьском заседаниях совета управляющих регулятора. Сейчас базовая процентная ставка ЕЦБ находится на уровне 2,5%. Регулятор отмечал в декабре, что считает уместным дальнейшее повышение ставок для снижения инфляции до целевого показателя в 2% в среднесрочной перспективе.