МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Система мобилизационной подготовки в России оказалась не полностью адаптирована под современные экономические отношения, и ее пришлось исправлять на ходу, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов. В ГД внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для предпринимателей

"Необходимо отметить, что система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения. Поэтому пришлось все исправлять на ходу", — сказал Герасимов в интервью изданию "Аргументы и факты".

"Но в результате слаженных и профессиональных действий офицеров Генерального штаба во взаимодействии с органами власти субъектов Российской Федерации на военную службу были призваны 300 тысяч граждан, пребывавших в запасе", – отметил Герасимов.