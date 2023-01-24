МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в январе поднялся до 49,8 пункта с 49,3 пункта в декабре, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 9,2 процента

Официальные данные об этом опубликует компания S&P Global во вторник, 24 января, в 12.00 мск.

В 10.00 мск исследовательская компания GfK опубликует данные по доверию потребителей к экономике Германии. Аналитики, опрошенные DailyFX, считают, что индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на февраль вырос до минус 33 пунктов с минус 37,8 пункта месяцем ранее.