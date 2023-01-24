МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Некоторые круги в Китае, в том числе деловые, осторожно оценивают перспективу развития торгово-экономических отношений между этой страной и Россией, не будучи уверенными на 100% в их долгосрочности, заявил РИА Новости председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. Эксперт подсчитал, на сколько процентов Китай может заменить России Запад

"Только что товарооборот между двумя странами перевалил за рекордные 190 миллиардов долларов. Однако полной уверенности, что российско-китайские торгово-экономические отношения будут отныне правильно развиваться и станут в итоге по-настоящему долгосрочными, у представителей самых разных деловых и политических кругов Китая нет", — сказал он.

Согласно данным таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2022 года вырос на 29,3%, до рекордных 190,271 миллиарда долларов.

По словам эксперта, после 2014 года, когда "у России наметился разрыв с Западом", некоторые представители КНР выражали опасения, что Россия, если поменяется конъюнктура, начнет отдаляться от Китая и приближаться к Западу. Как отмечает Манкевич, именно это и вынуждает "китайцев относиться к России с известной долей осторожности".

Председатель РАСПП высказал надежду, что стремление со стороны РФ к развитию торгово-экономического сотрудничества с Китаем будет подтверждено действиями.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 24 января в 10.00 мск.