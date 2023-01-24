Эксперт Манкевич: в Китае осторожно оценивают шансы развития торговых отношений с Россией
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Некоторые круги в Китае, в том числе деловые, осторожно оценивают перспективу развития торгово-экономических отношений между этой страной и Россией, не будучи уверенными на 100% в их долгосрочности, заявил РИА Новости председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.
"Только что товарооборот между двумя странами перевалил за рекордные 190 миллиардов долларов. Однако полной уверенности, что российско-китайские торгово-экономические отношения будут отныне правильно развиваться и станут в итоге по-настоящему долгосрочными, у представителей самых разных деловых и политических кругов Китая нет", — сказал он.
Согласно данным таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2022 года вырос на 29,3%, до рекордных 190,271 миллиарда долларов.
По словам эксперта, после 2014 года, когда "у России наметился разрыв с Западом", некоторые представители КНР выражали опасения, что Россия, если поменяется конъюнктура, начнет отдаляться от Китая и приближаться к Западу. Как отмечает Манкевич, именно это и вынуждает "китайцев относиться к России с известной долей осторожности".
Председатель РАСПП высказал надежду, что стремление со стороны РФ к развитию торгово-экономического сотрудничества с Китаем будет подтверждено действиями.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 24 января в 10.00 мск.
https://1prime.ru/state_regulation/20230124/839560407.html