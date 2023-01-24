ЙОХАННЕСБУРГ, 24 янв — ПРАЙМ. Власти Эсватини намерены обсудить с главой МИД России Сергеем Ларовым сотрудничество в нескольких сферах, в том числе в торговле и добыче полезных ископаемых, сообщил РИА Новости замминистра иностранных дел Эсватини по политическим вопросам Вулие Кунене. Россия и ЮАР работают над новыми механизмами торговли, заявил Лавров

"Страны обсудят многочисленные сферы сотрудничества, которые назрели с обеих сторон. Это включает торговлю, сельское хозяйство, образование, добычу угля, но не только", — сказал он.

Кунене отметил, что российский бизнес пока не работает в стране, но власти рассчитывают, что в ходе визита Лаврова ситуация начнет меняться.

"Эсватини хочет улучшить производство электроэнергии и соответственно сократить зависимость от соседних стран, будет обсуждаться и постоянно растущая сфера туризма, и сельское хозяйство, чтобы усилить продовольственную безопасность", — сообщил он.

Кунене добавил, что Эсватини намерено принять участие в предстоящем саммите Россия-Африка.

"Эсватини участвовало в последнем саммите Россия-Африка в октябре 2019 года, делегацию возглавлял король Мсвати III. В этой связи есть намерение участвовать, поскольку это возможность для королевства выстраивать отношения на площадке международного форума и продолжить дискуссии, начатые в ходе прежнего саммита", — сказал дипломат. В Германии призвали Евросоюз расширить присутствие в Африке

Второй саммит и экономический форум Россия-Африка запланирован на 26-29 июля этого года в Петербурге. Первый саммит Россия-Африка прошел в октябре 2019 года в Сочи.

По словам Кунене, Эсватини рассматривает саммит как площадку для взаимодействия с достойными игроками на международной арене и стремится обеспечить рост национальной экономики за счет взаимодействия с иностранными партнерами в различных сферах. "Мы надеемся, что организаторы саммита подготовят программу, которая будет учитывать наши общие интересы как участников и обозначит возможности для всех нас", — сказал Кунене.

Лавров во вторник проведет в Эсватини переговоры с руководством страны, это первый визит в королевство с момента назначения Лаврова на должность министра в 2004 году.

Королевство Эсватини является одним из самых маленьких государств на африканском континенте, до 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд. На юге, западе и севере граничит с ЮАР, а на востоке — с Мозамбиком. Страна не имеет выхода к морю, располагаясь на плато, которое уступами снижается с запада на восток.

Король Мсвати III является последним в Африке абсолютным монархом. Он правит в стране более трех десятилетий.