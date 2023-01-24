МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Правительство расширило границы четырех территорий опережающего развития на Дальнем Востоке с целью создать условия для запуска новых инвестиционных проектов, заявила пресс-служба кабмина. Конкурсы на строительство "дальневосточных кварталов" пройдут в 2023 году

"Границы четырех территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке будут расширены за счет включения дополнительных земельных участков, что позволит создать условия для запуска новых инвестиционных проектов. Постановления об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Сахалинской области благодаря расширению границ ТОР "Южная" начнется строительство цементного завода, агропромышленного парка с распределительным центром в Южно-Сахалинске и многофункционального морского порта с нефтяным, газовым и угольным терминалами. Суммарный объем инвестиций в создание этих объектов составит 42,6 миллиарда рублей и даст возможность открыть около 1,1 тысячи новых рабочих мест, уточнили в кабмине.

В составе ТОР "Южная Якутия" появится угольный кластер, который разместится на территории Нерюнгринского и Олекминского районов Якутии. К 2027 году там построят обогатительную фабрику, куда будет поступать уголь с Сыллахского месторождения. Реализация этого проекта позволит дополнительно привлечь не менее 15,7 миллиарда рублей частных инвестиций и создать более 1,1 тысячи рабочих мест.

На новых участках в ТОР "Михайловский" в городе Арсеньеве Приморского края планируется создать производство упаковочного картона и другой тары из вторичного сырья, уточнили в правительстве. Общий объем инвестиций составит около 1,3 миллиарда рублей, а благодаря его запуску в регионе появится более 140 новых рабочих мест.

Площадь ТОР "Якутия" вырастет за счет земельного участка в Якутске, где предполагается построить четырехзвездочный гостиничный комплекс на 150–180 номеров. Новая гостиница должна появиться в 2024 году. Объем частных инвестиций в этот проект составляет 1,4 миллиарда рублей.

Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны.

По данным кабмина, всего в Дальневосточном федеральном округе создано 20 территорий опережающего развития. Количество резидентов – 636, объем инвестиций по соглашениям – более 4,87 триллиона рублей. При этом уже вложено свыше 2 триллионов рублей частных инвестиций и создано более 55 тысяч рабочих мест.