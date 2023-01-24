Доверие потребителей к экономике Германии выросло к февралю
GfK: доверие потребителей к экономике Германии выросло до минус 33,9 пункта к февралю
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на февраль вырос до минус 33,9 пункта со значения на январь в минус 37,6 пункта, сообщает исследовательская компания GfK.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ждали показателя на уровне минус 33 пункта. Показатель за январь оценивается теперь в минус 37,6 вместо минус 37,8 пункта.