МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Инфляция будет снижаться, начиная с середины 2023 года. Об этом во вторник заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью радио Europe 1. Во Франции заявили о бессмысленности отказа от российского газа

Опубликованные ранее в этом январе данные, показали, что инфляция во Франции в декабре снизилась до 6,7% против 7,1% в ноябре. Это стало новым признаком того, что замедление роста цен на энергоносители помогает Европе преодолеть самый тяжелый инфляционный кризис.