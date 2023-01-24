МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в январе вырос до 50,2 пункта с 49,3 пункта в декабре, говорится в сообщении S&P Global. Аналитики ждут роста индекса деловой активности еврозоны в январе

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя лишь до 49,8 пункта.

При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, вырос до 50,7 с 49,8 пункта, а в промышленности — до 48,8 с 47,8 пункта в декабре. Прогнозы составляли 50,2 и 48,5 пункта соответственно.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, вырос до 49,7 пункта с декабрьского уровня в 49 пунктов. Аналитики ждали роста показателя до 49,6 пункта. PMI сферы услуг Германии увеличился до 50,4 пункта с 49,2 пункта в декабре, в промышленности — снизился до 47 пунктов с 47,1 пункта. Аналитики ожидали индикаторы на отметках 49,6 пункта и 47,9 пункта.

Композитный индекс деловой активности Франции, по предварительной оценке, снизился до 49 пунктов с уровня декабря в 49,1 пункта. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя до 49,5 пункта. PMI страны в сфере услуг уменьшился до минимального уровня за год и десять месяцев в 49,2 пункта с 49,5 пункта месяцем ранее, а в промышленности — вырос до 50,8 пункта с 49,2 пункта. Аналитики прогнозировали индикаторы на уровне 49,8 и 49,6 пункта соответственно.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.