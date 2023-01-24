МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Количество дел, возбуждаемых таможенными органами по линии административного производства (АП), в 2022 году выросло на 6% по сравнению с предыдущим годом, до 146 936 дел, причем половина из них приходится на юридических лиц, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной таможенной службы (ФТС) России. ФТС сократила перечисления в бюджет на 13,4 процента в 2022 году

"В 2022 году выросло количество дел, возбуждаемых таможенными органами по линии административного производства. По результатам прошлого года таможенниками возбуждено 146 936 дел, что почти на 6% превышает показатели 2021 года. При этом 50% дел приходится на юридических лиц", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что предметами АП в 2022 году чаще всего являлись валюта, табак, продукция растительного происхождения, а также древесина и изделия из нее. Наибольшее количество дел об АП – 85 906 – возбуждено в связи с нарушениями, предусмотренными главой 16 КоАП РФ. Из них по фактам недекларирования либо недостоверного декларирования товаров – 25 190 дел, а по фактам несоблюдения запретов и ограничений – 14 464 дела, сообщает пресс-служба.

Кроме того, таможенными органами возбуждено 42 491 дело за непредставление или несвоевременное представление в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров и 9 256 дел – за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

По результатам рассмотрения дел об АП (в том числе возбужденных в предыдущих периодах) вступило в законную силу 147 886 постановлений о назначении административных наказаний по делам об АП, отмечает ведомство.

"В рамках возбужденных дел взыскано административных штрафов на сумму 2,5 миллиарда рублей. В уполномоченные органы передано имущество общей стоимостью более 6 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.