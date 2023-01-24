ФТС: число возбужденных административных дел выросло в 2022 году на шесть процентов
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Количество дел, возбуждаемых таможенными органами по линии административного производства (АП), в 2022 году выросло на 6% по сравнению с предыдущим годом, до 146 936 дел, причем половина из них приходится на юридических лиц, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
"В 2022 году выросло количество дел, возбуждаемых таможенными органами по линии административного производства. По результатам прошлого года таможенниками возбуждено 146 936 дел, что почти на 6% превышает показатели 2021 года. При этом 50% дел приходится на юридических лиц", — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что предметами АП в 2022 году чаще всего являлись валюта, табак, продукция растительного происхождения, а также древесина и изделия из нее. Наибольшее количество дел об АП – 85 906 – возбуждено в связи с нарушениями, предусмотренными главой 16 КоАП РФ. Из них по фактам недекларирования либо недостоверного декларирования товаров – 25 190 дел, а по фактам несоблюдения запретов и ограничений – 14 464 дела, сообщает пресс-служба.
Кроме того, таможенными органами возбуждено 42 491 дело за непредставление или несвоевременное представление в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров и 9 256 дел – за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
По результатам рассмотрения дел об АП (в том числе возбужденных в предыдущих периодах) вступило в законную силу 147 886 постановлений о назначении административных наказаний по делам об АП, отмечает ведомство.
"В рамках возбужденных дел взыскано административных штрафов на сумму 2,5 миллиарда рублей. В уполномоченные органы передано имущество общей стоимостью более 6 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/state_regulation/20230124/839564949.html