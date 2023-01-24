АСТАНА, 24 янв — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник встретился с главой Якутии Айсеном Николаевым и обсудил с ним перспективы углубления сотрудничества в различных сферах, сообщила пресс-служба казахстанского лидера. Бывшие рестораны McDonald's возобновляют работу в Казахстане без бренда

"В ходе встречи были обсуждены перспективы развития взаимовыгодной кооперации регионов Казахстана с Республикой Саха (Якутией — ред.) в торгово-экономической, научной и культурно-гуманитарной сферах, а также в цифровизации", — говорится в сообщении пресс-службы.

Глава государства отметил, что активное межрегиональное взаимодействие положительно сказывается на показателях взаимной торговли. По его словам, товарооборот между регионами существенно вырос, и Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении торговых отношений.

Токаев подчеркнул, что Астана уделяет особое внимание углублению сотрудничества с Якутией, с которой Казахстан связывают глубокие исторические корни и тесные культурно-гуманитарные связи.

В свою очередь Николаев, по информации пресс-службы, рассказал о готовности региона взаимодействовать с казахстанскими компаниями в торговле промышленной продукцией, минеральными ресурсами и ювелирными изделиями. Кроме того, по его словам, Якутия заинтересована в сотрудничестве в области цифровых технологий, креативной индустрии и кинематографа.