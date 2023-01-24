МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Правительство Японии опубликовало во вторник прогнозный доклад, который предполагает, что в ближайшие несколько лет долгосрочные процентные ставки в стране будут расти, сообщило агентство Reuters. В декабре Банк Японии расширил диапазон допустимых отклонений доходности 10-летних государственных облигаций от нуля. В японский парламент внесли проект рекордного бюджета на 2023 год

Судя по новым прогнозам, к заканчивающемуся в марте 2026 года финансовому году Япония, вероятно, не достигнет целевой сбалансированности бюджета. В докладе говорится, что целевые параметры бюджета будут достигнуты в 2026 финансовом году.

Рост процентных ставок станет испытанием способности правительства обслуживать государственный долг, по отношению которого к ВВП Япония опережает все другие промышленно развитые страны. Долг страны равен двум годовым ВВП.

В течение десятилетия правительство рассчитывало на крайне низкую стоимость заимствований, обеспеченную агрессивным денежно-кредитным стимулированием экономики со стороны Банка Японии. Несмотря на это стимулирование и гибкость бюджетных расходов за последние десять лет японская экономика в среднем росла примерно на 1% в год. Министр финансов Японии предупредил о тяжелой финансовой ситуации в стране

Недавно инвесторы пытались прорвать верхний предел доходности 10-летних облигаций, составляющий 0,5%, а инфляция в Японии и достигла максимума за 41 год на уровне 4%.

"Мы ожидаем, что в результате декабрьского решения Банка Японии базовые процентные ставки немного вырастут, что обусловит отклонение суммы непогашенного государственного долга вверх", — сказали в правительстве.

По новым прогнозам, в 2023-2025 годах долгосрочные ставки поднимутся с ожидаемого в этом году уровня 0,3% до 0,4%, а в 2032 финансовом году, то есть в конце прогнозного периода, вырастут до 3,1%.