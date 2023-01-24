ВАШИНГТОН, 24 янв — ПРАЙМ. Минфин США объявил о прекращении инвестиций в Фонд ценных бумаг правительства в рамках новых "экстраординарных мер" из-за достижения потолка госдолга страны, говорится в письме главы американского минфина Джанет Йеллен, направленном на имя спикера палаты представителей конгресса Кевина Маккарти. В конгрессе США предложили уйти от привязки госдолга к доллару

"По состоянию на 23 января, я постановила, что по причине установленного государственного долга, я не могу инвестировать в полном объеме в Фонд ценных бумаг правительства (G Fund) фонда сбережений", — говорится в опубликованном письме на сайте минфина.

Как объясняется в письме, Фонд ценных бумаг правительства является частью пенсионной системы федеральных служащих, а приостановка инвестиций в него необходима для предотвращения превышения установленного размера госдолга.

США в январе исчерпали лимиты заимствований и приступили к "экстраординарным мерам", первой из которых стала приостановка взносов в социальные и пенсионные фонды.

Йеллен в этой связи сообщила, что невозможность правительства платить по своим обязательствам приведет к рецессии в американской экономике и может спровоцировать глобальный финансовый кризис.