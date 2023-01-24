БЕРЛИН, 24 янв — ПРАЙМ. Помимо решения текущего энергетического кризиса перед Германией стоит задача самой крупной модернизации индустрии со времен конца 19 века, заявил во вторник канцлер Германии Олаф Шольц. Глава минфина ФРГ рассказал о "новом стандарте" цен на энергию

"Это неслыханный проект. Это самая большая индустриальная модернизация в Германии, вероятно, со времён большой фазы индустриализации и роста Германии в конце 19 века. Без малого через 22 года, пускай, и не всё, но очень многое изменится", — сказал Шольц по случаю празднования годовщины основания немецкой торгово-промышленной палаты DIHK. Его речь транслировалась на сайте палаты.

Данные планы канцлер упомянул после слов о текущем энергетическом кризисе, который, как подчеркнул он, успешно удаётся решать. По словам Шольца, Германии уже сейчас удалось избежать глубокой рецессии вопреки прогнозам некоторых экспертов и избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.

Германия, по словам Шольца, будет повышать количество производимого электричества и водорода, дабы выйти на самообеспечение и в перспективе суметь добиться "большого прорыва" в области инноваций и модернизировать индустрию.

"Я уверен, что нам это удастся", — подчеркнул он.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.