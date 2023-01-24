Перед ФРГ стоит задача крупнейшей индустриальной модернизации с конца 19 века, заявил Шольц
БЕРЛИН, 24 янв — ПРАЙМ. Помимо решения текущего энергетического кризиса перед Германией стоит задача самой крупной модернизации индустрии со времен конца 19 века, заявил во вторник канцлер Германии Олаф Шольц.
"Это неслыханный проект. Это самая большая индустриальная модернизация в Германии, вероятно, со времён большой фазы индустриализации и роста Германии в конце 19 века. Без малого через 22 года, пускай, и не всё, но очень многое изменится", — сказал Шольц по случаю празднования годовщины основания немецкой торгово-промышленной палаты DIHK. Его речь транслировалась на сайте палаты.
Данные планы канцлер упомянул после слов о текущем энергетическом кризисе, который, как подчеркнул он, успешно удаётся решать. По словам Шольца, Германии уже сейчас удалось избежать глубокой рецессии вопреки прогнозам некоторых экспертов и избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.
Германия, по словам Шольца, будет повышать количество производимого электричества и водорода, дабы выйти на самообеспечение и в перспективе суметь добиться "большого прорыва" в области инноваций и модернизировать индустрию.
"Я уверен, что нам это удастся", — подчеркнул он.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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