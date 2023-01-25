МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Доля отечественного кино в кассовых сборах кинопроката по итогам 2022 года составила 52,1%, сообщает РБК со ссылкой на отчет Фонда кино. Турчак призвал развивать биржу импортозамещения во всех регионах

Показатель 50%, как подчеркивает издание, был превышен впервые как минимум с 2015 года — Фонд кино не публиковал более ранних данных по общему рынку кинопроката.

При этом отмечается, что в абсолютных значениях увеличение кассы отечественных фильмов не превышает 2 миллиардов рублей, или 18,5%. В 2021 году российские фильмы собрали 10,4 миллиарда, в 2022-м — 12,3 миллиарда.

Также издание обращает внимание, что в прошлые годы российские ленты зарабатывали больше даже при конкуренции с зарубежными фильмами. Например, в 2018 году доля российских фильмов в кассовых сборах составляла 27,5%, но эти фильмы заработали 13,8 миллиардов. А в 2017-м при доле 24,3% сборы от проката отечественных лент составили 13 миллиардов рублей.

В то же время РБК констатирует, что совокупные сборы всего кинопроката по итогам 2022 года сократились без малого на 42% по сравнению с 2021-м — до 23,7 миллиарда рублей.