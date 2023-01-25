МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Общая сумма внутреннего и внешнего госдолга России по итогам 2022 года увеличилась с 20,9 триллиона рублей в 2021 году до 22,8 триллиона по итогам 2022-го, сообщил "Ведомостям" представитель Минфина. При этом расходы на обслуживание госдолга в январе — декабре прошлого года достигли 1,33 триллиона рублей, или приблизительно 4% от всех расходов федерального бюджета. Повышение процентных ставок в Японии увеличит госдолг, сообщили СМИ

По информации Минфина, внутренний госдолг на 1 января 2023 года составил 18,781 триллиона рублей, включая госгарантии в российской валюте на сумму 701,67 миллиарда рублей. Внешний госдолг на эту дату достиг 4,039 триллиона рублей ($57,42 миллиарда), включая госгарантии в иностранной валюте на сумму 1,382 триллиона рублей ($19,65 миллиарда). При этом расходы на обслуживание внутреннего долга за 2022 год составили 1,191 триллиона рублей, внешнего — 139,5 миллиарда рублей, или $2 миллиарда.

В 2021 г. совокупные траты на госдолг составляли 1,084 трлн руб., говорилось в аналитической записке Счетной палаты.