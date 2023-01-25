МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в январе вырос до 90,2 пункта с уровня декабря в 88,6 пункта, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Шольц анонсировал крупнейшую в истории Германии индустриальную модернизацию

Официальная статистика будет опубликована в релизе исследовательского института IFO в среду, 25 января, в 12.00 мск.

В 18.30 мск управление энергетической информации минэнерго США опубликует данные по коммерческим запасам нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 20 января. Аналитики полагаются, что показатель вырос на 1,6 миллиона баррелей, до 449,6 миллиона баррелей.