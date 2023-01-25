ВЕНА, 25 янв — ПРАЙМ. Европа не стане переводить свою экономику на военные рельсы ради помощи Украине, заявил в интервью РИА Новости экс-кандидат в президенты Австрии, политик и публицист Геральд Грош. В Австрии назвали Евросоюз "полезным идиотом" для США

"Нет. Потому что путь к военной экономике имел бы фатальные последствия для всего общественного строя в Европе", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Политик добавил, что сейчас ситуация в Евросоюзе "и без того напряженная": с одной стороны, экоактивисты и "Зеленые" призывают к "деиндустриализации континента", с другой стороны, "у нашей экономики и так серьезные проблемы".

"Кроме того, состоятельные граждане Европы не желают жертвовать своим прежним благополучием ради военной экономики. Тем более из-за войны, в которой мы не виноваты, не участвуем в ней", — пояснил он.

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