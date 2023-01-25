МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Россия продолжит курс на декарбонизацию, все ключевые приоритеты властей по климатическому блоку по-прежнему актуальны, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. МЭР разработает план мероприятий по развитию круизного туризма в России

Министр в ходе Экспертного совета по устойчивому развитию при Минэкономразвития обсудил с бизнесом планы по устойчивой и низкоуглеродной повестке на 2023 год. В центре внимания были итоги 27-й сессии Конференции сторон РКИК ООН в Шарм-эш-Шейхе и планы на 28-ю сессию конференции, а также более широкая повестка устойчивого развития, в том числе актуальные вопросы формирования национальной ESG-повестки.

"Глобальный тренд на низкоуглеродную экономику сохраняется. Несмотря на переориентацию с европейских на азиатские рынки, необходимо продолжать курс на декарбонизацию. Важные для нас партнеры уже активно работают по климатической повестке, предъявляют повышенные требования к бизнесу. Сейчас как никогда нужно развивать российские "зеленые" технологии, находить новые рынки сбыта и использовать многосторонние площадки для продвижения продукции", — приводит Минэкономразвития слова Решетникова.

Министр сообщил также, что по климатическому блоку все ключевые приоритеты государства по-прежнему актуальны. По его словам, за последние два года в России приняли стратегические документы, утвердили базовое законодательство, создали инфраструктуру для реализации климатических проектов. Кроме того был запущен реестр углеродных единиц и сформирован пул из 14 органов по валидации и верификации для подтверждения качества проектов.

Бизнес уже начал использовать новые возможности — зарегистрированы 2 климатических проекта, начался выпуск углеродных единиц. Компании могут использовать их как для сокращения углеродного следа, так и для выполнения квоты в рамках эксперимента на Сахалине, отметил Решетников.

Состав экспертного совета по устойчивому развитию под председательством Решетникова регулярно расширяется. Сейчас в него входит 78 компаний и организаций из отраслей металлургии, атомной энергетики, химической промышленности, телекоммуникаций, банковского сектора, розничной торговли, уточняется в сообщении министерства.