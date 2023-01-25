МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Автомобили, электронная техника и медикаменты будут доминировать в российском импорте в текущем году, в экспорте — горючие полезные ископаемые, черные и цветные металлы и зерно, вероятно наращивание объемов торговли с Китаем, Индией, Турцией, а также Вьетнамом, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Турчак призвал развивать биржу импортозамещения во всех регионах

"В 2023 году при сохранении текущих геополитических и экономических тенденций стоит ожидать продолжения реструктуризация российской внешней торговли. Вероятно, продолжится наращение объемов торговли с Китаем, Индией, Турцией. Также можно ждать увеличение объемов экспорта и импорта со странами-членами ЕАЭС и СНГ, в том числе за счет развития параллельного импорта", — считает ведущий специалист направления "Экономика несырьевого сектора" ЦСР Наталья Кочеткова.

По оценкам независимого эксперта в сфере промышленности и энергетики Леонида Хазанова, еще к основным торговым партнерам России в 2023 году стоит отнести Иран, а также Вьетнам, Бангладеш, Таиланд и Пакистан. "В структуре импорта будут доминировать автомобили и компоненты к ним, электронная техника, медикаменты, экспорта – горючие полезные ископаемые, черные и цветные металлы, зерно, минеральные удобрения", — считает Хазанов.

Оценивая итоги 2022 года, эксперты обращают внимание — ввиду того, что ФТС России в настоящее время не размещает данные по внешней торговле в открытом доступе, оценить итоги прошлого года можно лишь предварительно. Таможня сообщила о многократном росте импорта китайских грузовиков в Россию

Как отмечает Кочеткова, активный рост торговли наблюдается с Индией, Турцией, Бразилией. Увеличились и объемы торговли со странами-членами ЕАЭС и СНГ, в частности с Арменией (за 10 месяцев 2022 года по сравнению с 10 месяцами 2021 года прирост товарооборота составил 86,9%), Кыргызстаном (прирост на 59,1%), Узбекистаном (прирост на 26,2%), указывает Кочеткова со ссылкой на зеркальные данные.

Тем не менее, Хазанов предполагает, что импорт по итогам года мог сократиться в среднем на 20-30%, однако по отдельным направлениям снижение может быть как сильным, так и слабым — например, по оценке эксперта, ввоз новых автомобилей уменьшился на 50%, лекарственных препаратов – на 10-12%. То же самое, отмечает Хазанов, можно сказать и про экспорт.