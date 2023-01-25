МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Индекс отпускных цен производителей (Output PPI) Великобритании в декабре упал на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом в среду сообщило Национальное бюро статистики. Аналитики ждут роста индекса делового климата IFO в Германии в январе

Закупочные цены (Input PPI) в декабре упали на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что в декабре отпускные цены вырастут на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а закупочные цены снизятся на 0,6%.

Данные PPI за ноябрь и декабрь были опубликованы позднее обычного, так как бюро статистики обнаружило проблемы со сведениями, которые оно использует для расчета индикаторов.

Банк Англии следит за признаками инфляционного давления в будущем. Инвесторы ожидают, что на своем заседании, намеченном на 2 февраля, Банк Англии повысит ключевую процентную ставку десятый раз подряд, при этом большинство учитывает повышение еще на 50 базисных пунктов, до 4%.