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Индекс делового климата в Германии ожидаемо вырос в январе
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Индекс делового климата в Германии вырос до 90,2 пункта с 88,6 пункта месяцем ранее, следует из сообщения исследовательского института IFO. Показатель совпал с прогнозами... ПРАЙМ, 25.01.2023
экономика, новости, германия, деловой климат, статистика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии вырос до 90,2 пункта с 88,6 пункта месяцем ранее, следует из сообщения исследовательского института IFO.
Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFX. Показатель декабря также остался не пересмотрен — на прежнем уровне в 88,6 пункта.
Кроме того, индекс экономических ожиданий увеличился до 86,4 пункта с показателя декабря в 83,2 пункта. Аналитики ожидали роста показателя до 85 пунктов.
Индекс текущей экономической ситуации в Германии при этом сократился в январе — до 94,1 пункта с 94,4 пункта месяцем ранее. Аналитики же ждали роста до 95 пунктов.
"Деловой климат в немецкой экономике улучшился… Немецкая экономика начинает новый год с большей уверенностью", — отмечается в релизе.