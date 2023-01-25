МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии вырос до 90,2 пункта с 88,6 пункта месяцем ранее, следует из сообщения исследовательского института IFO. Индекс отпускных цен производителей Британии снизился в декабре

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFX. Показатель декабря также остался не пересмотрен — на прежнем уровне в 88,6 пункта.

Кроме того, индекс экономических ожиданий увеличился до 86,4 пункта с показателя декабря в 83,2 пункта. Аналитики ожидали роста показателя до 85 пунктов.

Индекс текущей экономической ситуации в Германии при этом сократился в январе — до 94,1 пункта с 94,4 пункта месяцем ранее. Аналитики же ждали роста до 95 пунктов.

"Деловой климат в немецкой экономике улучшился… Немецкая экономика начинает новый год с большей уверенностью", — отмечается в релизе.