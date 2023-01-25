Лавров и глава МИД Анголы обсудили содействие в экономической области
Лавров и глава МИД Анголы Антониу обсудили обсудили содействие в экономической области и ВТС
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ЛУАНДА, 25 янв — ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров и его ангольский коллега Тете Антониу обсудили наращивание сотрудничества в торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах.
"С удовлетворение констатировали, что испытанные временем, историей отношения дружбы между нашими странами продолжают поступательно развиваться в соответствии с договоренностями президентов", — отметил министр.
Глава российского внешнеполитического ведомства уточнил, что речь идет о содействии в в политической, торгово-экономической, военно-технической, а также гуманитарной областях.