ЛУАНДА, 25 янв — ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров и его ангольский коллега Тете Антониу обсудили наращивание сотрудничества в торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах. Россия и Эсватини попросят ООН отправить стране часть задержанных удобрений

"С удовлетворение констатировали, что испытанные временем, историей отношения дружбы между нашими странами продолжают поступательно развиваться в соответствии с договоренностями президентов", — отметил министр.

Глава российского внешнеполитического ведомства уточнил, что речь идет о содействии в в политической, торгово-экономической, военно-технической, а также гуманитарной областях.