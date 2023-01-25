МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Парламент Ирана в среду принял законопроект о меморандуме по обязательствам страны для получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает агентство IRNA. Товарооборот между Россией и Ираном вырос почти на 15 процентов в 2022 году

За принятие законопроекта проголосовали 161 депутат, трое воздержались, два парламентария были против.

"Меджлис (нижняя палата парламента – ред.) принял законопроект о меморандуме в связи с обязательствами Ирана в целях получения статуса государства-члена ШОС", — говорится в сообщении.

Иран 15 сентября 2022 года в Самарканде подписал меморандум о своих обязательствах в целях получения статуса государства-члена ШОС, а 27 ноября национальный парламент принял законопроект о вступлении Ирана в организацию.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. По итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября, был подписан документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС.