НЬЮ-ДЕЛИ, 25 янв — ПРАЙМ. Индия и Египет намерены вывести двустороннее партнерство на уровень "стратегического партнерства" и довести двусторонний товарооборот до 12 миллиардов долларов в ближайшие пять лет, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Эксперт объяснил, почему российские IT-компании выходят на индийский рынок

"На сегодняшней встрече президент ас-Сиси и я решили вывести наше двустороннее партнерство на уровень "стратегического партнерства". Мы решили, что в рамках индийско-египетского стратегического партнерства разработаем долгосрочные рамки для более всеобъемлющего сотрудничества в области политики, безопасности, экономики и науки", — заявил Моди.

Он отметил, что в ходе переговоров стороны обсудили укрепление цепочек поставок продуктов питания и фармацевтических препаратов, пострадавших от COVID и последующего конфликта на Украине.

"Мы также согласились с необходимостью увеличения взаимных инвестиций и торговли в этих областях. Вместе мы решили, что в ближайшие пять лет мы доведем наш двусторонний товарооборот до 12 миллиардов долларов", — говорится в заявлении Моди, размещенном на сайте МИД Индии.

Премьер Индии отметил, что у Индии и Египта "есть огромный потенциал для укрепления сотрудничества в области безопасности и обороны".

"За последние несколько лет значительно возросло количество совместных учений… На сегодняшней встрече мы также приняли решение о дальнейшем укреплении сотрудничества между нашими оборонными предприятиями и расширении обмена информацией и разведданными по вопросам борьбы с терроризмом", — заявил Моди.

Он добавил, что Индия и Египет обеспокоены распространением терроризма по всему миру и злоупотреблением киберпространством для распространения экстремистских идеологий.