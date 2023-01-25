БРЮССЕЛЬ, 25 янв — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) разрабатывает план развития промышленности Евросоюза в контексте закона по снижению инфляции США, высоких цен на энергию, а также в рамках стремления ЕС стать климатически нейтральным регионом к середине века, рассказал исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис на пресс-конференции. Макрон анонсировал "амбициозный ответ" на закон США о снижении инфляции

"Европа сталкивается с рядом проблем в сфере конкуренции, которые связаны с высокими ценами на энергоносители, со в целом медленным ростом производительности, …а также с актом по снижению инфляции США. Нам нужно посмотреть, как нам ответить на эти проблемы. В этом контексте ЕК намерена предложить план по промышленности в рамках "Зелёного курса". Мы представим информацию об этом 1 февраля", — сказал он.

Так называемый "Европейский зелёный курс" (European Green Deal) предполагает, в частности, трансформацию Евросоюза в сторону климатической нейтральности к середине века. Ее реализация потребует, среди прочего, перестройки систем получения и потребления энергии и значительных инвестиций.

Акт по снижению инфляции США предусматривает, в частности, расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Закон предусматривает выделение 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей.

Европейская комиссия ранее предупредила, что этот акт "дискриминирует компании из ЕС" и угрожает промышленной базе блока. ЕС ведёт с США переговоры об этом законе.

Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что Евросоюзу на фоне закона по инфляции США необходимо направить значительные ресурсы на повышение конкурентоспособности своей промышленности и стимулирование инвестиций.