ВАРШАВА, 25 янв — ПРАЙМ. Варшава представила Брюсселю предложения по новым антироссийским санкциям, включающие ядерную энергетику, передает агентство РАР со ссылкой на свои источники. Bloomberg раскрыл детали очередных санкций ЕС против России

"Польша передала Европейской комиссии и странам-членам свои предложения, касающиеся десятого пакета санкций против России и очередного пакета против Белоруссии", — следует из сообщения.

По информации издания Польша хочет добиться "приостановки сотрудничества с Россией в области ядерной энергетики, запрет на импорт российских алмазов и каучука", а также белорусской мебели. Кроме того, страна предложила "исключить российские компании и организации из системы Uer, предоставляющей сертификаты на выбросы при добыче углеводородов, и расширить ограничения в отношении судов и услуг в области программного обеспечения.

Помимо этого, Варшава потребовала отключить еще ряд банков, в том числе "Газпромбанк" и Альфа-Банк, от системы SWIFT, а также запретить переводить доллары США в Россию.

В отношении Белоруссии Польша предложила запретить импорт мебели, асфальта и битумных материалов, резины, изделий из стекла и сигаретных фильтров, а также перевозку товаров с использованием полуприцепов, зарегистрированных в Белоруссии и России, отмечает РАР.