ВАРШАВА, 25 янв — ПРАЙМ. Варшава представила Брюсселю предложения по новым антироссийским санкциям, включающие ядерную энергетику, передает агентство РАР со ссылкой на свои источники.

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"Польша передала Европейской комиссии и странам-членам свои предложения, касающиеся десятого пакета санкций против России и очередного пакета против Белоруссии", — следует из сообщения.

По информации издания Польша хочет добиться "приостановки сотрудничества с Россией в области ядерной энергетики, запрет на импорт российских алмазов и каучука", а также белорусской мебели. Кроме того, страна предложила "исключить российские компании и организации из системы Uer, предоставляющей сертификаты на выбросы при добыче углеводородов, и расширить ограничения в отношении судов и услуг в области программного обеспечения.

Помимо этого, Варшава потребовала отключить еще ряд банков, в том числе "Газпромбанк" и Альфа-Банк, от системы SWIFT, а также запретить переводить доллары США в Россию.

В отношении Белоруссии Польша предложила запретить импорт мебели, асфальта и битумных материалов, резины, изделий из стекла и сигаретных фильтров, а также  перевозку товаров с использованием полуприцепов, зарегистрированных в Белоруссии и России, отмечает РАР.