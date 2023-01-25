РАР: Польша предложила антироссийские санкции против ядерной энергетики и экспорта алмазов
ВАРШАВА, 25 янв — ПРАЙМ. Варшава представила Брюсселю предложения по новым антироссийским санкциям, включающие ядерную энергетику, передает агентство РАР со ссылкой на свои источники.
"Польша передала Европейской комиссии и странам-членам свои предложения, касающиеся десятого пакета санкций против России и очередного пакета против Белоруссии", — следует из сообщения.
По информации издания Польша хочет добиться "приостановки сотрудничества с Россией в области ядерной энергетики, запрет на импорт российских алмазов и каучука", а также белорусской мебели. Кроме того, страна предложила "исключить российские компании и организации из системы Uer, предоставляющей сертификаты на выбросы при добыче углеводородов, и расширить ограничения в отношении судов и услуг в области программного обеспечения.
Помимо этого, Варшава потребовала отключить еще ряд банков, в том числе "Газпромбанк" и Альфа-Банк, от системы SWIFT, а также запретить переводить доллары США в Россию.
В отношении Белоруссии Польша предложила запретить импорт мебели, асфальта и битумных материалов, резины, изделий из стекла и сигаретных фильтров, а также перевозку товаров с использованием полуприцепов, зарегистрированных в Белоруссии и России, отмечает РАР.
https://1prime.ru/state_regulation/20230125/839583709.html