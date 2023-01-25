МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Правительство Германии прогнозирует, что в этом году рост экспорта из страны замедлится до 2,2% с 3,2% в 2022 году. Об этом сказано в докладе, с которым в среду ознакомились журналисты Reuters. Индекс делового климата в Германии ожидаемо вырос в январе

В нем также сказано, что правительство ожидает роста уровня безработицы до 5,4% с 5,3% в прошлом году.

По прогнозу правительства, Германия избежит рецессии и в 2023 году ее ВВП с коррекцией на инфляцию вырастет на 0,2%.

Министр экономики Роберт Хабек планирует прокомментировать доклад позднее в среду.

"Ситуация в начале года более благоприятная, чем предполагали осенние прогнозы, — сказано в докладе. — Тем не менее в экономике Германии остаются неопределенности".

Быстрый рост цен на газ в результате вооруженного конфликта на Украине и проблемы в цепях поставок спровоцировали рекордное ускорение инфляции, и казалось, что рецессии не избежать.

Однако выделение 200 млрд евро на поддержку потребителей в условиях роста цен на энергоносители, мягкая погода зимой и готовность экономить энергию изменили картину.