Немецкий ученый считает, что экономика страны может избежать рецессии
Ученый Ifo Вольрабе: экономика Германии может избежать рецессии, несмотря на снижение ВВП
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Состояние экономики Германии в начале этого года можно оценивать с осторожным оптимизмом, и не исключено, что она избежит рецессии, даже несмотря на небольшое сокращение ВВП в 1-м квартале, сказал экономист Ifo Клаус Вольрабе в интервью Reuters в среду.
По его словам, инфляционное давление ослабевает, а компании более оптимистично оценивают перспективы экспорта.