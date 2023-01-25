МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Состояние экономики Германии в начале этого года можно оценивать с осторожным оптимизмом, и не исключено, что она избежит рецессии, даже несмотря на небольшое сокращение ВВП в 1-м квартале, сказал экономист Ifo Клаус Вольрабе в интервью Reuters в среду. Правительство Германии ожидает замедления роста экспорта в 2023 году

По его словам, инфляционное давление ослабевает, а компании более оптимистично оценивают перспективы экспорта.