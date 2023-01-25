МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. В январе впервые за 11 месяцев правительство Японии понизило оценку роста экономики, приняв во внимание, что заболеваемость COVID-19 и ослабление спроса в мировой экономике на высокотехнологичную продукцию и полупроводниковые устройства негативно отразятся на эскорте, особенно в страны Азии. Повышение процентных ставок в Японии увеличит госдолг, сообщили СМИ

В правительстве ожидают ускорения роста третей в мире по величине экономики, но считают, что следует уделять пристальное внимание заболеваемости в Китае после отмены карантинных мер.

На прошлой неделе Банк Японии понизил прогнозы роста ВВП на два ближайших финансовых года на фоне обеспокоенности ослаблением внешнего спроса.

"Экономика умеренно восстанавливается, но в последнее время наблюдается некоторое ослабление роста", — сказано в докладе кабинета министров.

Правительство впервые с ноября 2011 года понизило оценку экспорта, а оценка импорта была понижена впервые за три месяца. В январском докладе сказано, что импорт и экспорт "в последнее время сокращаются". В декабре говорилась, что они "остаются почти без изменений". В японский парламент внесли проект рекордного бюджета на 2023 год

"Возобновление заболеваемости COVID в Китае может негативно отразиться на экспорте и производстве Японии, и такая вероятность в прошлом месяце стала более явной", — сказано в опубликованном на сайте кабинета министров документе.

Правительство также отметило понижательные риски со стороны ослабления мировой экономики в результате ужесточения денежно-кредитной политики, инфляции и волатильности финансовых рынков.

Правительство оставило в силе оценку внутреннего спроса, отметив в последнем докладе "умеренное ускорение" личного потребления.

Вместе с тем оно указало на стагнацию в промышленном производстве, повторив оценку, сделанную в декабре.